«Яндекс» сравнил расходы на такси, каршеринг и личный автомобиль

&#171;Яндекс&#187; сравнил расходы на такси, каршеринг и личный автомобиль
Самым выгодным авто является LADA Granta. Фото: pixabay.com

Согласно исследованию, проведенному «Яндексом», в Москве выгоднее иметь автомобиль стоимостью менее миллиона рублей, нежели пользоваться каршерингом или такси.

Если сравнить расходы на личное средство передвижения за первые три года, то машина стоимостью от миллиона рублей до трех обходится дороже каршеринга, но дешевле такси. А вот собственный автомобиль за миллион рублей или меньше становится самым выгодным транспортом в столице.

Для расчетов аналитики «Яндекса» использовали данные о среднем годовом пробеге по России. Выяснилось, что, чем выше пробег, тем выгоднее обходится своя машина. Кроме того, эксперты определили три главных статьи расходов для держателей авто: первое место заняла амортизация — падение стоимости модели, которая составляет 53% снижения дохода. Второй пункт — траты на страховку (22%), а замыкает тройку покупка бензина (13%). Также специалисты учитывали расходы на мойку, техническое обслуживание, налоги и сезонную смену шин.

Дороже всего обходится владельцам Mercedes-Benz G-класса AMG, который будет стоить 357 тысяч рублей в месяц. В то же время водитель LADA Granta потратит на машину 13 тысяч рублей за это же время. Но стоит учесть, что недорогие авто требуют больше топлива и чаще нуждаются в ТО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что банк ВТБ вводит в Петербурге опцию покупки автомобиля онлайн.

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