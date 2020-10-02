В Подмосковье в цирке медведь обезумел и напал на дрессировщика и его сына

Инцидент случился после выступления, когда дрессировщик отводил медведя в клетку. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Инцидент случился после выступления, когда дрессировщик отводил медведя в клетку. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В цирке-шапито в Реутове медведь поцарапал дрессировщика и искусал его сына-подростка. Пострадавшим потребовалась госпитализация.

Как сообщает ТАСС, инцидент случился за кулисами после выступления. Дрессировщик отводил медведя в клетку, когда животное внезапно сняло с себя лапами намордник. Сперва он набросился на мальчика 12-ти лет, прижал его к себе и укусил за голову. Отец попытался его ребенка и тоже получил травмы, но незначительные. Оба находятся в медучреждении.

Старший помощник руководителя регионального ГСУ СК России Ольга Врадий рассказала, что отец ребенка получил царапины, передает РИА Новости. В больнице врачи зашили мальчику раны, сейчас его здоровью ничего не угрожает. О судьбе медведя пока ничего неизвестно.

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