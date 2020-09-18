В Якутии 84-летняя женщина отпугнула от себя медведя

Пожилая жительница Якутии перерычала опасного хищника и спасла свою жизнь.

Происшествие случилось недалеко от села Асыма Горного улуса. Женщина спокойно собирала ягоды пока не почувствовала приближение медведя. Поняв бедственность своего положения, якутянка решилась на активные действия. Помочь спастись помог и опыт охоты. Пожилая женщина начала отвечала активными звуками животному — рычала и кричала. Также, она подожгла газету, которой начала отпугивать медведя. К счастью, животное отступило и побрело прочь. Сама женщина в шоковом состоянии отправилась домой. Об этом сообщает SakhaDay.

Отметим, убегать в таких ситуациях смысла нет, так как медведь обладает отличной скоростью и способен преодолевать любые препятствия. Спастись могут помочь громкие звуки или огонь. На худой конец, человек может притвориться мертвым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что белый медведь загрыз человека на Шпицбергерне.