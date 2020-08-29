Белый медведь загрыз человека на Шпицбергерне

Медведя подстрелили, и он направился к аэропорту. Фото: pixabay

Медведя подстрелили, и он направился к аэропорту. Фото: pixabay

На архипелаге Шпицберген человек погиб после встречи с белым медведем. Животное среди ночи забралось в кемпинг.

Трагический инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 августа. Медведя застрелили. Правоохранители получили сообщение о происшествии в 3:50 по местному времени.

Как сообщили на сайте губернатора Шпицбергена, раненое животное направилось в сторону местного аэропорта. Позднее медведь погиб на парковке.

Врачи не смогли спасти туриста. Больше никто не пострадал, однако шесть человек направили в местную больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медведь напал на пенсионерку на ее дачном участке и загрыз ее на глазах у соседей. Они рассказали, что услышали крики, выбежали на улицу и пытались спасти пожилую женщину, однако животное стало бросаться и на них.