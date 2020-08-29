Белый медведь загрыз человека на Шпицбергерне

Белый медведь загрыз человека на Шпицбергерне
Медведя подстрелили, и он направился к аэропорту. Фото: pixabay

На архипелаге Шпицберген человек погиб после встречи с белым медведем. Животное среди ночи забралось в кемпинг.

Трагический инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 августа. Медведя застрелили. Правоохранители получили сообщение о происшествии в 3:50 по местному времени.

Как сообщили на сайте губернатора Шпицбергена, раненое животное направилось в сторону местного аэропорта. Позднее медведь погиб на парковке.

Врачи не смогли спасти туриста. Больше никто не пострадал, однако шесть человек направили в местную больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медведь напал на пенсионерку на ее дачном участке и загрыз ее на глазах у соседей. Они рассказали, что услышали крики, выбежали на улицу и пытались спасти пожилую женщину, однако животное стало бросаться и на них.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
белый медведь погибший происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России провели более 36 млн тестов на Covid-19
Белый медведь загрыз человека на Шпицбергерне
В Госдуме хотят разрешить въезд иностранным студентам в Россию
В Васкелово спасатели за час потушили частный дом и хозпостройку
В Реполке спасатели больше двух часов тушил полыхающие постройки
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 24,6 млн
Трамп пожаловался на необходимость покупки нефти у России
Тодоренко не смогла сдержать слез на репетиции шоу «Ледниковый период»