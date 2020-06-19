Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников

Медведь напал на пенсионерку на ее дачном участке и загрыз ее на глазах у соседей.

Инцидент произошел в Холмском районе на юге Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу муниципалитета.

Медведь пробрался на территорию садоводческого некоммерческого товарищества и напал на беззащитную пенсионерку. Он потащил ее в лес. Соседи рассказали, что услышали крики, выбежали на улицу и пытались спасти пожилую женщину, однако животное стало бросаться и на них. Пенсионерка погибла. Остальные не пострадали.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти у железнодорожной станции Назия заметили медведя. После таких новостей в Росприроднадзоре решили напомнить, как вести себя, если на пути повстречалось дикое животное.