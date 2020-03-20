«Не боритесь и не кричите»: россиянам напомнили, что делать, если на пути встретился медведь

В Кировском районе Ленобласти у железнодорожной станции Назия заметили медведя. После таких новостей в Росприроднадзоре решили напомнить, как вести себя, если на пути повстречалось дикое животное.

Специалисты разработали специальную памятку. В ней указано, что самое главное не провоцировать медведя, чтобы он не почувствовал угрозы и не начал защищаться. Для этого необходимо сохранять спокойствие, а также не делать резких движений. Если животное не проявляет агрессии, то спокойно уйдите в сторону, но не поворачивайтесь к нему спиной и не бегите.

Как сообщило Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора, если же зверь зафыркал или зарычал, то можно пошуметь ему в ответ чем-нибудь, что будет под рукой. Можно также визуально обмануть медведя, что вы выше его ростом. Для этого достаточно повесить куртку на палку и поднять вверх.

Если все-таки медведь решил направляться в вашу сторону, постепенно увеличивайте расстояние между вами, не поворачиваясь к нему спиной. Если медведь готовится к нападению, надо остановиться и дать понять зверю, что вы будете противостоять ему.

В случае, если животное напало, необходимо лечь на живот, тем самым защищая внутренние органы, защитить голову и шею руками. Не боритесь и не кричите, вставайте только после ухода зверя. Помните, что медведь может вернуться.

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