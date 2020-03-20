Домашние животные не болеют коронавирусом

Кроме того, они не являются даже переносчиками. В последнее время жители Северной столицы очень волнуются из-за COVID-19. Что неудивительно, ведь в городе уже зарегистрированы случаи заболевания.

Помимо беспокойства за себя и своих близких, петербуржцы распереживались за братьев наших меньших. В последнее время в Управление Ветеринарии Санкт-Петербурга стало поступать много вопросов о том, болеют ли кошки и собаки коронавирусом. Вопросы о возможности заболевания и распространения были очень актуальны для владельцев собак, с которыми постоянно нужно гулять на улице. В связи с этим, Управление поспешило успокоить неравнодушных граждан, опубликовав сообщение на сайте общественного совета при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным.

Собаки и кошки не могут заболеть коронавирусом. Также, они не могут стать его носителем.

Поэтому, за любимых питомцев можно не волноваться. А вот хозяевам стоит почаще мыть руки и соблюдать меры предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банкоматы признали рассадником коронавирусной инфекции, она остается на купюрах.