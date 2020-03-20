Банкоматы признали рассадником коронавирусной инфекции, она остается на купюрах

Банкоматы признали рассадником коронавирусной инфекции, она остается на купюрах
Внесенные средства одним человеком затем без инкассации выдаются другому. Фото: pixabay

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут способствовать распространению новой инфекции. Коронавирус сохраняется на бумажных носителях 3-4 дня.

Банкоматы кеш-ресайклинка работают следующим образом: средства, внесенные одним человеком, затем без инкассации выдаются другому. Следовательно, обработка исключена.

Как сообщили «Известия», представили крупнейших российских банков отметили, что заразиться инфекцией COVID-19 вполне реально.

В одной из финансовых организаций задумались об установке в банкоматах специального оборудования, которое будет подвергать деньги обработке ультрафиолетом или озоном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Михаил Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за коронавируса.

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