Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за коронавируса

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за коронавируса
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставит отсрочку организациям, работающим в сферах культуры и спорта в связи с пандемией инфекции COVID-19. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликовали на официальном сайте правительства. Речь идет о тех налогах и сборах, которые необходимо выплатить до первого мая.

Компаниям также не будут начислять пени за просрочку. Надзорным органам поручено взять паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Российской Федерации объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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