Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за коронавируса

Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставит отсрочку организациям, работающим в сферах культуры и спорта в связи с пандемией инфекции COVID-19. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ опубликовали на официальном сайте правительства. Речь идет о тех налогах и сборах, которые необходимо выплатить до первого мая.
Компаниям также не будут начислять пени за просрочку. Надзорным органам поручено взять паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Российской Федерации объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.