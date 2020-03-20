Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта из-за коронавируса

Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставит отсрочку организациям, работающим в сферах культуры и спорта в связи с пандемией инфекции COVID-19. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ опубликовали на официальном сайте правительства. Речь идет о тех налогах и сборах, которые необходимо выплатить до первого мая.

Компаниям также не будут начислять пени за просрочку. Надзорным органам поручено взять паузу в осуществлении выездных налоговых и таможенных проверок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Российской Федерации объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.