Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о комплексе мер, предпринимаемых властями для борьбы с распространением инфекции COVID-19.

Обо всем стало известно сегодня, 16 марта. По словам Мишустина, правительство намерено сформировать антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан.

Как сообщает ТАСС, с 17 марта будут отменены все ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, в которых в последние дни наметился дефицит некоторых товаров первой необходимости.

Также в ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения граждан об эпидемиологической ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России из-за коронавируса.