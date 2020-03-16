Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о комплексе мер, предпринимаемых властями для борьбы с распространением инфекции COVID-19.
Обо всем стало известно сегодня, 16 марта. По словам Мишустина, правительство намерено сформировать антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан.
Как сообщает ТАСС, с 17 марта будут отменены все ограничения в городах для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети, в которых в последние дни наметился дефицит некоторых товаров первой необходимости.
Также в ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения граждан об эпидемиологической ситуации.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России из-за коронавируса.