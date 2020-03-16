Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России из-за коронавируса

Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России из-за коронавируса
Магазины могут закрыть. Фото: pixabay

Крупные продавцы одежды и аксессуаров, в частности Zara, Bershka и Reserved, не исключают временного закрытия магазинов. Такие меры связаны с угрозой нового коронавируса.

Ретейлеры объясняют соответствующее решение тем, что они не получают новые коллекции из Китая, где фабрики закрылись из-за угрозы вспышки инфекции COVID-19. Также значительно снижается посещаемость торговых центров.

Как сообщает «Коммерсантъ», этой ситуацией воспользовались указанные fashion-ретейлеры и попросили у владельцев торговых точек скидки по аренде. Аналогичные сообщения своим арендодателям направили и парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники официально переведены на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса.

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Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России из-за коронавируса
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