Петербургские школьники официально переведены на дистанционное обучение

Петербургские школьники официально переведены на дистанционное обучение
Посещать детям школу или нет, будут принимать их родители или законные представители. Фото: Baltphoto/ Viktoriya Lamzina-1

В Северной столице школьников перевели на дистанционное обучение. Такие меры были приняты в связи с введением в городе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения вируса COVID-19.

Обо всем стало известно сегодня, 16 марта. Соответствующее распоряжение выпустил городской комитет по образованию. Документ пока не опубликовали, но сделают это в ближайшее время. На период повышенной готовности образовательные учреждения переходят на режим свободного посещения.

Обучаться учащиеся будут с использованием дистанционных образовательных технологий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ситуация с коронавирусом изменила съемки «Вечернего Урганта».

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