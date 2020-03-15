Ситуация с коронавирусом изменила съемки «Вечернего Урганта»

Ситуация с коронавирусом изменила съемки &#171;Вечернего Урганта&#187;
Иван Ургант. Фото: https://vk.com/vecherniy.urgant

Съемки «Вечернего Урганта» будут проходить без зрителей в связи с распространением инфекции COVID-19. Об этом сообщили представители программы на официальном Instagram-аккаунте.

Администрация шоу, которое выходит на «Первом канале», приняла решение о проведении съемок без аудитории в студии начиная с 16 марта.

Обращение к аудитории. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant

В сообщении отметили, что аудитория и их реакция в зале являются неотъемлемой частью шоу, но из-за коронавируса программа будет сниматься без их участия, потому что «здоровье зрителей дороже». Подписчики поддержали такое решение.

Сам Иван Ургант пока никак не прокомментировал нововведение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-карта «Яндекс» покажет распространение коронавируса в России.

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