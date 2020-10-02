В Парголово разыскивают молодого жителя за интимную связь со школьницей

В Выборгском районе Петербурга разыскивают мужчину, подозреваемого в интимной связи с несовершеннолетней.

В среду, 1 октября, в отдел полиции обратилась 38-летняя женщина, работающая преподавателем английского языка. Жительница Парголово рассказала, что 19-летний молодой человек неоднократно совершал половое сношение с ее 14-летней дочерью

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские приняли меры к розыску. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек 18-летний экс-грабитель совращал несовершеннолетнюю. О происходящем мать подростка узнала из переписки в социальной сети.