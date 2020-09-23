На Стачек 18-летний экс-грабитель совращал несовершеннолетнюю

Девочке нет даже 16 лет. Фото: pixabay.com

Девочке нет даже 16 лет. Фото: pixabay.com

Парень неоднократно вступал в интимную связь с девочкой 2007 года рождения.

В Кировском районе задержали мужчину, подозреваемого в совращении несовершеннолетней. Как стало известно gazeta.spb.ru, 18-летний парень неоднократно вступал в интимную связь в период с марта по апрель 2020 года с девочкой 2007 года.

О происходящем мать подростка узнала из переписки в социальной сети. Она передала все данные преступника сотрудникам правоохранительных органов, которые уже задержали неработающего злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Известно, что парень уже был судим за грабежи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносове арестовали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу. Следственные органы открыли уголовное дело об изнасиловании и разбое. Мужчину арестовали. Известно, что в прошлом он был неоднократно судим.