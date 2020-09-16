В Ломоносове арестовали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу

Правоохранительные органы Петродворцового района Петербурга раскрыли уголовное дело о покушении на изнасилование 15-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Ломоносове 9 сентября в полицию обратилась мама ученицы 10 класса и рассказала, что девочка на пришла домой после школы. На место оперативно направились стражи порядка с кинологом и служебной собакой, которая и вывела полицию на злоумышленника.

Оказалось, что на берегу Финского залива 36-летний мужчина под угрозой ножа совершил развратные действия над девочкой, а после отвел в заброшенный дом, где пытался ее изнасиловать, однако сделать этого не успел.

Следственные органы открыли уголовное дело об изнасиловании и разбое. Мужчину арестовали. Известно, что в прошлом он был неоднократно судим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге участницу шоу Ресторатора изнасиловали во сне.