В Ломоносове арестовали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу

В Ломоносове арестовали извращенца, пытавшегося изнасиловать школьницу
Злоумышленника арестовали. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Петродворцового района Петербурга раскрыли уголовное дело о покушении на изнасилование 15-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Ломоносове 9 сентября в полицию обратилась мама ученицы 10 класса и рассказала, что девочка на пришла домой после школы. На место оперативно направились стражи порядка с кинологом и служебной собакой, которая и вывела полицию на злоумышленника.

Оказалось, что на берегу Финского залива 36-летний мужчина под угрозой ножа совершил развратные действия над девочкой, а после отвел в заброшенный дом, где пытался ее изнасиловать, однако сделать этого не успел.

Следственные органы открыли уголовное дело об изнасиловании и разбое. Мужчину арестовали. Известно, что в прошлом он был неоднократно судим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге участницу шоу Ресторатора изнасиловали во сне.

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