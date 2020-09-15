В Петербурге участницу шоу Ресторатора изнасиловали во сне

Девушка заявила о случившемся в полицию.

Участница шоу SosedTV, которое организовал Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании на проекте. Об этом сообщает 78.ru.

Все случилось на улице Прилуговой в поселке Торики. Девушка спала, когда некий Виктор совершил преступление. Спустя время мужчину задержали на Бронетанковой улице и доставили в отдел. Сам Ресторатор никак инцидент не комментирует.

Известно, что шоу позиционировалось как социальный эксперимент, в котором участвуют «раскрепощенные и сумасшедшие люди». Главный приз, деньги, обещали тому, кто переживет всех остальных в непростых условиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская школьница заявила об изнасиловании в пятизвездочном отеле в Турции.