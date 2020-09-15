Российская школьница заявила об изнасиловании в пятизвездочном отеле в Турции

Девушка уверяет, что преступником является официант объекта размещения.

15-летняя школьница из России, отдыхавшая с родителями в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи, подверглась сексуальному насилию. Об этом пишет Hürriyet. Она уверяет, что ее изнасиловал официант объекта размещения.

Девочка рассказала об инциденте семье, которая обратилась к персоналу отеля с просьбой вызвать сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что руководство сделало все, чтобы скрыть факт случившегося, дабы не навредить репутации отеля.

В гостинице уверяют, что девушка сама виновата в случившемся и никто не применял к ней насилия. Отмечается, что обвиняемый работает на отель четыре года и что школьница сама была не против интимной связи.

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