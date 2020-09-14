Похищенного в Луге мужчину вывезли в лес и жестоко изнасиловали битой

В Лужском районе Ленобласти двое неизвестных напали на мужчину, а затем запихнули его в машину и увезли в лес. Там жителям пытались изнасиловать битой, а видеозапись происходящего грозились выложить в Сеть.

Преступный инцидент произошел 9 сентября в городе Луга. По данным следствия, 42-летний и 30-летний местные жители у торгового павильона напали на мужчину. Они избили его, после чего затолкали в машину и отвезли потерпевшего в лес. Там злоумышленники совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, пытаясь изнасиловать его битой. Предварительно они изрезали одежду на потерпевшем.

Как сообщил РЕН ТВ, у мужчины также отобрали ключи от квартиры, деньги, телефон, серебряную цепочку и несколько ножей.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленников. Ими оказались безработные мужчины, которые ранее были неоднократно судимы.

По факту произошедшего возбуждили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе служебная собака спасла несовершеннолетнюю от изнасилования.