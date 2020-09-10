В Петродворцовом районе служебная собака спасла несовершеннолетнюю от изнасилования

Правоохранители задержали в Ломоносове злоумышленника, который надругался над школьницей и планировал ее изнасиловать.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию в среду, 9 сентября, обратилась мама 15-летней девочки. Она сообщила, что ее дочь ушла из дома, но так и не вернулась.

Сотрудники правопорядка прибыли на поиски школьницы вместе со служебной собакой, которая, понюхав личную вещь разыскиваемой, взяла след, приведя к заброшенному дому. Полицейские нашли в нем несовершеннолетнюю и 36-летнего мужчину, которого впоследствии задержали.

По предварительным данным, мужчина, угрожая ножом, на берегу Финского залива надругался над пострадавшей, а позднее отвел в заброшенный дом, где планировал ее изнасиловать. Злодеяние, к счастью, совершить у него не получилось.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемому избирается мера пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Стачек «Игорь» надругался над девочкой-инвалидом.