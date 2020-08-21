В Кировском районе задержали подозреваемого в преступлении сексуального характера по отношению к 10-летней девочке-инвалиду

В Петербурге поймали мужчину, который, представившись «Игорем» совершил насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетней.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию в четверг, 20 августа, обратился 32-летний мужчина, который сообщил о том, что некто по имени Игорь, находясь в гостях в одной из квартир на улице Стачек, совершил преступление на сексуальной почве по отношению к его 10-летней умственно-отсталой дочери.

Правоохранители спустя несколько часов задержали подозреваемого неработающего 35-летнего мужчину на основании статьи 91 УПК РФ. Он помещен в изолятор.

Известно, что семья ребенка не числится как неблагополучная. Несмотря не то, что родители живут раздельно, в разводе они не состоят. Девочка проживает с матерью.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправили под арест обвиняемого, совершившего преступление сексуального характера против женщины.