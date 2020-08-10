В Петербурге отправили под арест обвиняемого, совершившего преступление сексуального характера против женщины

Следственный комитет Кронштадтского района разбирается с уголовным делом, которое оказалось возбуждено после противоправных действий, связанных с частью 1, статьи 132 УК РФ.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что мужчина, будучи в Кронштадте, совершил нападение на 40-летнюю женщину в субботу, 8 августа. В ходе нападения, злоумышленник совершил против пострадавшей насильственные действия, связанные с желанием удовлетворить свои сексуальные потребности. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Сотрудники следственного комитета вместе с правоохранителями смогли задержать нападавшего. Им оказался 21-летний мужчина. Ему уже вынесли обвинение, а также заключили под арест.

Уголовное дело продолжает расследоваться. Выясняются все обстоятельства и уточняются все детали случившегося.

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