На Гражданском безработный попытался вынести из магазина «Шанель», но получил «уголовку»

На Гражданском безработный попытался вынести из магазина &#171;Шанель&#187;, но получил &#171;уголовку&#187;
Мужчина попытался вынести из магазина туалетную воду. Фото: pixabay.com

В Калининском районе Петербурга мужчина попытался вынести из магазина духи, но оказался задержан.

Преступный инцидент произошел в среду, 30 сентября, в ТРК «Академический», расположенном на Гражданском проспекте. В отдел полиции обратился управляющий магазина «Лэтуаль».

Как стало известно gazeta.spb.ru, посетитель попытался вынести из торгового зала туалетную воду «Шанель». Задержанным оказался неработающий 39-летний мужчина.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчина получил подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово разыскивают молодого жителя за интимную связь со школьницей.

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