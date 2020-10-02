Главврач Мариинской больницы подал заявление об увольнении после 22 лет работы

Главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он проработал в медучреждении 22 года.

По словам врача, он устал так тяжело трудиться и уходит со спокойной душой. Врач отметил, что за время работы сделал все, что запланировал — при нем старейшая больница стала одним из самых современных стационаров, оснащенных лучше всех остальных городских клиник. Кроме того, именно при его управлении больница встретила пандемию Covid-19.

Как сообщил «Доктор Питер», Емельянов подчеркнул, что собирается покинуть свою должность в пятницу, 2 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мариинскую больницу штрафовали на 100 тыс. рублей за нарушения противоэпидемического режима. В ходе проверки выяснилось, что персонал больницы не был закреплен за отделениями, постельные принадлежности не обеззараживались после выписки инфекционных больных