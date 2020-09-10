Закрытую из-за COVID-19 Мариинскую больницу оштрафовали на 100 тысяч

В Петербурге Мариинская больница должна будет выплатить штраф в 100 тысяч рублей за нарушения противоэпидемического режима.

Материалы в четверг, 10 сентября, рассмотрел Куйбышевский районный суд.

Как уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга, санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении Мариинской больницы провели в июне этого года.

В клинике к этому времени зарегистрировали 11 случаев коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что четыре случая при этом можно расценивать как заносы.

«Нельзя исключить внутрибольничное заражение в условиях нарушений противоэпидемического режима», — отметили в пресс-службе судов.

В результате проверки выяснилось, что персонал больницы не был закреплен за отделениями, постельные принадлежности не обеззараживались после выписки инфекционных больных. Персонал для оказания помощи больным коронавирусом не был укомплектован.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что накануне Мариинскую больницу в Петербурге закрыли из-за вспышки коронавируса.