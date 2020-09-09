Мариинскую больницу закрыли из-за COVID-19, но пациенты «кровью не харкают»

Мариинскую больницу в Петербурге закрыли из-за вспышки коронавируса. Работать учреждение перестало в среду, 9 сентября.

Как сообщает АБН, решение закрыть больницу принял Роспотребнадзор. Причиной стала вспышка новой коронавирусной инфекции. Кроме того, специалисты опасаются повышения риска заражения при госпитализации.

При этом в самой больнице с решением о закрытии не согласились. Источник заметил, что новости вызвали «много вопросов» как у врачей, так и у пациентов, у которых были намечены плановые операции.

Пока, впрочем, о закрытии всех корпусов, речи не идет.

В СМИ, между тем, появилась информация о 250 зараженных. Треть из них якобы заразилась после госпитализации.

Ранее в петербургском управлении Роспотребнадзора назвали прирост числа заболевших коронавирусом в Петербурге незначительным. Однако специалисты пока не знают, подавят ли COVID-19 другие инфекции.