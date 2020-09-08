Роспотребнадзор назвал рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге незначительным

Роспотребнадзор назвал рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге незначительным
В Петербурге зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге нельзя назвать значительным рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Однако специалисты пока не знают, подавят ли COVID-19 другие инфекции.

Об этом во вторник, 8 сентября, на онлайн пресс-конференции в ТАСС рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

По ее словам, в Петербурге зафиксирован незначительный подъем. При этом она добавила: каким образом другие инфекции повлияют на ситуацию с коронавирусом, пока неизвестно. Специалисты будут принимать также же меры предосторожности, как и при коронавирусе. Чхинджерия добавила, что пока переводить школы на дистанционное обучение не планируют.

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