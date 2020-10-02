Белоруссия принимает ответные санкции против ЕС

Минск с пятницы, 2 октября, вводит ответные меры против Евросоюза. Речь идет об ответе на визовые санкции ЕС в отношении белорусских должностных лиц.

Как сообщает министерство иностранных дел республики, список санкций ведомство публиковать не планирует «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой».

При этом в МИД добавили, что список лиц, которым запретят въезд в страну, будет действовать и в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в конце сентября Белоруссии вела санкции против стран Прибалтики – Латвии, Литвы и Эстонии. Тогда также составили список чиновников, которые не могут посещать Белоруссию. При этом в Минске заявили, что будут отвечать на подобные шаги, но инициировать их – никогда.