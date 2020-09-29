Белоруссия ввела санкции против стран Прибалтики

Белоруссия ввела санкции против стран Прибалтики
Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Власти отмечают, что будут отвечать на подобные шаги, но инициировать их – никогда.

МИД Белоруссии вводит ответные санкции против стран Прибалтики. Речь идет о Латвии, Литве и Эстонии, об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз агентству БелТА. Власти республики не хотят инициировать подобные шаги, но намерены отвечать на них.

Отмечается, что в стране составили список чиновников, которые не могут посещать Белоруссию. Напоминаем, что сразу сотне белорусским политикам запретили въезжать на территорию стран Прибалтики. Причиной стали массовые митинги в стране из-за президентских выборов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия допускает введение санкций в отношении России из-за ситуации с Навальным.

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