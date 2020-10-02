Председатель КНР призвал уделять особое внимание потребностям женщин на фоне Covid-19

Глава китайского государства Си Цзиньпин призвал в борьбе с пандемией коронавируса и в процессе постэпидемического восстановления уделить повышенное внимание потребностям женщин.

Об этом он рассказал на ходе совещания Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченного к 25-летию со дня проведения пекинской Всемирной конференции по положению женщин. Он заявил, что эпидемия коронавируса не только принесла с собой небывалые вызовы, но и предоставила новые возможности для глубоких размышлений и изменения будущего.

В ходе собрания напомнили, что всемирная конференция по положению женщин, состоявшаяся в Пекине в 1995 году, приняла «Пекинскую декларацию» и «Платформу действий», которые стали важной вехой в продвижении равенства между мужчинами и женщинами и обеспечении прав женщин. Сегодня гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин стали важными темами ООН в области устойчивого развития на ближайшее десятилетие.

В ходе совещания председатель КНР выдвинул четыре предложения Китая: необходимо оградить женщин от влияния Covid-19, претворять в жизнь гендерное равенство, позволить женщинам встать в авангарде современной эпохи, а также активизировать международное взаимодействие в делах женщин.

Кроме того, Си Цзиньпин выступил с инициативой провести новый Глобальный женский саммит в 2025 году. Председатель КНР также указал, что Китай примет 15-ю Конференцию сторон Конвенции о биологическом разнообразии в Куньмине в 2021 году. Тема конференции — «Экологическая цивилизация: построение сообщества жизни на Земле»».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайские и латиноамериканские журналисты договорились о сотрудничестве на фоне эпидемии Covid-19.