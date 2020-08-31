Китайские и латиноамериканские журналисты договорились о сотрудничестве на фоне эпидемии Covid-19

Центральная телерадиокорпорация Китая (ЦТРК) и Латиноамериканский информационный альянс подписали соглашение о сотрудничестве. Их руководители отметили, что СМИ должны сообщать правду, а не заниматься распространением слухов, а также бороться с пандемией Covid-19 с научной точки зрения и не перекладывать вину на другие страны.

Переговоры прошли в рамках онлайн-медиафорума Китая и стран Латинской Америки. В их основу легли совместная борьба с эпидемией и преодоление трудностей.

Так, когда в Китае разразилась эпидемия, 17 СМИ — членов Латиноамериканского информационного альянса отправили Центральной телекорпорации Китая видеообращения с поддержкой. А когда коронавирус разбушевался в Латинской Америке, на помощь пришла китайская сторона. Также президент бразильской компании Rede Bandeirantes de Comunicação Жоао Карлос Саад продемонстрировал противоэпидемические материалы, отправленные ЦТРК в Бразилию.

Кроме того, основатель Аргентинской американской медиа-группы Хосе Луис Манзано подчеркнул, что пандемия требует высокой степени сотрудничества и налаженной системы обмена информацией между странами. По его мнению, нужно расширять контакты между СМИ, чтобы люди во всех странах имели доступ к объективной информации.

В рамках форума было объявлено о создании нового совместного с коллегами из Латинской Америки телепроекта новостного агентства CCTV Video, входящего в состав ЦТРК. В нем примут участие 22 крупные медиаорганизации 21-ой страны региона. Приоритетом в работе станет объединение людей в борьбе с пандемией.