На Политехнической сгорел автомобиль ПАЗ

В Калининском районе спасатели ликвидировали пожар, случившийся в автомобиле ПАЗ.

Происшествие произошло в пятницу, 2 октября, на Политехнической улице. В экстренные службы сигнал о вспыхнувшем транспортном средстве поступил в 18:46. На ликвидацию огня были отправили 8 спасателей личного состава и две единицы специальной техники.

В поврежденном автомобиле пожаром были уничтожены сгораемые части. Потушить пламя специалистам экстренной службы удалось к 19:23. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Петербургу.

Отметим, что информация о пострадавших в ведомстве зафиксирована не была.

Также, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» была опубликована видеозапись пожара. Один из комментаторов рассказал, что причиной инцидента стало короткое замыкание в проводке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сиверском при пожаре в двух квартирах спасатели эвакуировали 25 человек.