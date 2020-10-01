В Сиверском при пожаре в двух квартирах спасатели эвакуировали 25 человек

В Сиверском при пожаре в двух квартирах спасатели эвакуировали 25 человек
Сотрудники при помощи ручных пожарных единиц спасли жителей дома. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленбласти спасатели тушили две квартиры. Было принято решение об эвакуации жителей.

Возгорание произошло в четверг, 1 октября. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:28. К месту происшествия были направлены 12 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в двух квартирах полыхала обстановка на площади 32 квадратных метра.

На ликвидацию огня спасателям потребовалось чуть менее двух часов. Пламя полностью потушили к 6:21. Сотрудники при помощи ручных пожарных единиц спасли 25 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ганнибаловке спасатели почти час тушили вспыхнувшую дачу. С огнем боролись восемь сотрудников.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар эвакуация


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын
В Петербурге нашли группу в соцсети «ВКонтакте», где продавали детей
Интеграция «Максидома» и Castorama в Петербурге может затянуться
На субсидии театрам в Петербурге потратят шесть миллиардов
«Джоконда» да Винчи скрывала эскиз
В Петербурге начнут быстрее делать тесты на COVID-19
Петербуржцы начали скупать маски и перчатки, но в метро их надевают немногие
В Сосновой Поляне начали сносить хрущевку, в которой последние пять лет ...