В Сиверском при пожаре в двух квартирах спасатели эвакуировали 25 человек

В Гатчинском районе Ленбласти спасатели тушили две квартиры. Было принято решение об эвакуации жителей.

Возгорание произошло в четверг, 1 октября. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:28. К месту происшествия были направлены 12 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, в двух квартирах полыхала обстановка на площади 32 квадратных метра.

На ликвидацию огня спасателям потребовалось чуть менее двух часов. Пламя полностью потушили к 6:21. Сотрудники при помощи ручных пожарных единиц спасли 25 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ганнибаловке спасатели почти час тушили вспыхнувшую дачу. С огнем боролись восемь сотрудников.