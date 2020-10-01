В Ганнибаловке спасатели почти час тушили вспыхнувшую дачу

В Ганнибаловке спасатели почти час тушили вспыхнувшую дачу
Пожарные оперативно справились с огнем. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом . Постройка вспыхнула на площади 64 квадратных метра.

Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 3:52 1 октября. Дом вспыхнул в деревне Ганнибаловка.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия оперативно прибыли восемь пожарных на двух спецмашинах. В 4:38 пожар был ликвидирован.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пожара в деревенском доме в Ленобласти нашли труп. Тело пока не опознано.

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ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар


 

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