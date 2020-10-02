На проспекте Славы два автомобиля в результате ДТП перекрыли две полосы движения

Два легковых автомобиля столкнулись вечером в пятницу, 2 октября, во Фрунзенском районе.

Об этом стало известно от очевидцев аварии на проспекте Славы, опубликовавших подробности и фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По каким причинам произошло столкновение — неизвестно. К счастью, судя по снимкам, серьезных повреждений транспортным средствам удалось избежать. По предварительным данным, никто из участников дорожно-транспортного не пострадал — машин скорой замечено не было.

Однако, автомобили заняли две полосы дороги по направлению к Будапештской улице. К образованию пробки инцидент не привел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вылет BMW в кювет закончился травмами для троих людей. Авария произошла на 48 километре дороги Кириши — Городище — Волхов, в пятницу днем, 2 октября.