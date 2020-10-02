ДТП в Волховском районе: вылет BMW в кювет закончился травмами для троих

Дорожно-транспортное происшествие под Волховом закончилось госпитализацией водителя и двух пассажиров автомобиля BMW.

Авария произошла на 48 километре дороги Кириши — Городище — Волхов, в пятницу днем, 2 октября. По неизвестным причинам 33-летний водитель легковушки потерял управление и угодил в кювет. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области.

В результате ДТП мужчина-водитель получил тяжелые повреждения. У двух пассажиров автомобиля (мужчин 33 и 39 лет) зафиксированы травмы средней степени тяжести. После оказания первой помощи все участники инцидента были госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту аварии правоохранительными органами проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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