Uber вылетел к тротуару после ДТП с внедорожником на пересечении Светлановского и Просвещения

В Петербурге на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения произошло ДТП с участием автомобиля такси. Машина почти вылетела на тротуар.

Авария случилась в пятницу, 2 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Убер ехал на зеленый», — написал автор записи.

По словам очевидцев, внедорожник совершал разворот на указанном перекрестке, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего спровоцировал ДТП.

На кадрах видно, что машина сервиса Uber получила серьезные повреждения, у иномарки полностью разбита передняя часть. На участке разбросаны детали транспортных средств и осколки.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подобности серьезного ДТП на Дунайском. Что стало причиной инцидента – не уточняется.