Стали известны подобности серьезного ДТП на Дунайском

Стали известны подобности серьезного ДТП на Дунайском
Скорая помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Трое получили травмы средней тяжести.

Во Фрунзенском районе вечером 1 октября произошла серьезная авария, о чем рассказали очевидцы. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые позже предоставили официальные данные.

На Дунайском проспекте столкнулись Kia и Toyota. Что стало причиной инцидента – не уточняется. Известно лишь, что в результате пострадали три человека. Водитель и пассажиры получили травмы средней тяжести. Их госпитализировали, сейчас они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Камчатской столкнулись легковушки, оба водителя в больнице. В результате водитель французской иномарки попал в больницу в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести.

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