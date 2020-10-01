На Камчатской столкнулись легковушки, оба водителя в больнице

На Камчатской столкнулись легковушки, оба водителя в больнице
Место происшествия. Фото: скриншот панорам "Гугл"

В Петербурге выясняют обстоятельства ДТП во Фрунзенском районе. В результате два человека оказались в больнице.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла в четверг, 1 октября.

На Камчаткой улице Hyundai столкнулся с Peugeot, который двигался во встречном направлении.

В результате водитель французской иномарки попал в больницу в тяжелом состоянии, второй получил травмы средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что виновник смертельного ДТП в Петергофе получил больше пяти лет колонии общего режима.

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