Водителя BMW с эстонскими номерами посадят на пять лет за пьяное ДТП в Петергофе

В Петербурге суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП в Петергофе. Установлено, что водитель был пьян и летел со скоростью в 100 км/ч.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, трагедия произошла в сентябре прошлого года. Иностранец вместе с пассажиром ехал на BMW с эстонскими номерами.

Водитель был пьян и превысил скорость. В результате он оказался на полосе встречного движения, врезался в автобус. Легковушка загорелась, а пассажир, который был внутри, отравился продуктами горения и скончался.

Водитель вину признал и раскаялся, а также добровольно возместил моральный и материальный ущерб.

Суд отправил его в колонию общего режима более чем на 5 лет. Он также в течение двух лет не сможет управлять автомобилем.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Пушкине в ДТП с тремя автомобилями пострадали трое человек.