В Пушкине в ДТП с тремя автомобилями пострадали трое человек

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Пушкинском районе в среду днем, 30 сентября.

На пересечении Павловского шоссе и Саперной улицы произошло столкновение сразу трех автомобилей — Kia, Lada Largus и Ford. Предположительно, водитель отечественного транспортного средства совершил выезд на встречную полосу, чем и спровоцировал аварию.

Экстренные службы оперативно прибыли на место аварии для оказания помощи пострадавшим.

По предварительной информации правоохранителей, 26-летний водитель Lada, 53-летний водитель Kia и 53-летняя пассажирка Kia получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение после оказания первой помощи. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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