На улице Ушинского ДТП с мотоциклом собрало крупную пробку

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. На месте собралась пробка.

Авария случилась сегодня, 30 сентября, на улице Ушинского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить автомобиль марки Peugeot и мотоцикл. По словам очевидцев, машина выезжала со двора и не пропустила водителя двухколесного транспорта. На кадрах видно, что у легковушки сильно повреждена передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внедорожник сбил дорожный знак после ДТП на Маршала Захарова.