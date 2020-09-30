На улице Ушинского ДТП с мотоциклом собрало крупную пробку

На улице Ушинского ДТП с мотоциклом собрало крупную пробку
Участники ДТП сильно затруднили проезд. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. На месте собралась пробка.

Авария случилась сегодня, 30 сентября, на улице Ушинского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить автомобиль марки Peugeot и мотоцикл. По словам очевидцев, машина выезжала со двора и не пропустила водителя двухколесного транспорта. На кадрах видно, что у легковушки сильно повреждена передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внедорожник сбил дорожный знак после ДТП на Маршала Захарова.

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