Внедорожник сбил дорожный знак после ДТП на Маршала Захарова

Внедорожник сбил дорожный знак после ДТП на Маршала Захарова
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

Авария случилась в среду, 30 сентября. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Все живы», — написал автор записи.

На кадрах видно, что после столкновения одна из машин сбила дорожный знак и встала на трамвайных рельсах.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тройная авария собрала пробку на проспекте Энгельса. По словам очевидцев, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

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