«Перекрыто все»: тройная авария собрала пробку на проспекте Энгельса

&#171;Перекрыто все&#187;: тройная авария собрала пробку на проспекте Энгельса
Столкнувшиеся машины сильно затруднили движение. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Энергетиков образовалась крупная пробка из-за ДТП. Дорогу не смогли поделить три автомобиля.

Дорожный инцидент случился сегодня днем, 30 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что авария мешает проезду других машин. По словам очевидцев, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.

«Перекрыто все, можно по обочине», — написал автор записи.

Обстоятельства аварии неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у легковушки отлетел бампер после ДТП на Таллинской.

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