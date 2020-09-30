«Перекрыто все»: тройная авария собрала пробку на проспекте Энгельса

В Петербурге на проспекте Энергетиков образовалась крупная пробка из-за ДТП. Дорогу не смогли поделить три автомобиля.
Дорожный инцидент случился сегодня днем, 30 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что авария мешает проезду других машин. По словам очевидцев, причиной столкновения стало несоблюдение дистанции.
«Перекрыто все, можно по обочине», — написал автор записи.
Обстоятельства аварии неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у легковушки отлетел бампер после ДТП на Таллинской.