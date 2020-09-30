У легковушки отлетел бампер после ДТП на Таллинской

У легковушки отлетел бампер после ДТП на Таллинской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. У одной из легковушек отлетел бампер.

Авария случилась в среду, 30 сентября, на пересечении Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществ «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, оба водителя пытались «проскочить». На кадрах видно, что один из автомобилей получил повреждения. У него отлетел передний бампер.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина-пешеход попала в больницу после ДТП Volkswagen на Пулковском. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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