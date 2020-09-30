Женщина-пешеход попала в больницу после ДТП Volkswagen на Пулковском

Женщина-пешеход попала в больницу после ДТП Volkswagen на Пулковском
Женщина пострадала в ДТП. Фото: pixabay.com

В Петербурге выясняют обстоятельства аварии в Московском районе, где иномарка сбила пешехода.

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что авария произошла в среду, 30 сентября, днем на Пулковском шоссе. Молодой водитель, который управлял Volkswagen, сбил женщину 1974-го года рождения.

Отмечается, что авария произошла в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии.

По факту начали проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Госдума рассматривает предложение увеличить штрафы за ДТП в нетрезвом виде с серьезными последствиями.

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