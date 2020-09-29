Штрафы за пьяные ДТП могут поднять до 3,5 млн рублей

Водителей могут начать штрафовать на 3,5 млн рублей за пьяные ДТП. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Водителей могут начать штрафовать на 3,5 млн рублей за пьяные ДТП. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Госдума рассмотрит предложения общественников и юристов об увеличении размера штрафов за ДТП в нетрезвом виде с серьезными последствиями.

Как сообщают «Известия», предложения направлены главе комитете по государственному строительству и законодательству Госдуму Павлу Крашенникову.

Авторы инициативы считают, что существует необходимость в введении штрафа в размере от 1 до 1,5 млн рублей за пьяные ДТП, которые влекут за собой причинение тяжкого вреда здоровью.

Если в аварии погиб человек, то водителей предлагают штрафовать на 2 — 2,5 млн рублей. А если ДТП обернулось гибелью нескольких человек, то водителю придется заплатить до 3,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов скорой.