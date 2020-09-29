Штрафы за пьяные ДТП могут поднять до 3,5 млн рублей

Штрафы за пьяные ДТП могут поднять до 3,5 млн рублей
Водителей могут начать штрафовать на 3,5 млн рублей за пьяные ДТП. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Госдума рассмотрит предложения общественников и юристов об увеличении размера штрафов за ДТП в нетрезвом виде с серьезными последствиями.

Как сообщают «Известия», предложения направлены главе комитете по государственному строительству и законодательству Госдуму Павлу Крашенникову.

Авторы инициативы считают, что существует необходимость в введении штрафа в размере от 1 до 1,5 млн рублей за пьяные ДТП, которые влекут за собой причинение тяжкого вреда здоровью.

Если в аварии погиб человек, то водителей предлагают штрафовать на 2 — 2,5 млн рублей. А если ДТП обернулось гибелью нескольких человек, то водителю придется заплатить до 3,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов скорой.

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