В Госдуме предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов скорой

Размер штрафа за ложны вызов составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Размер штрафа за ложны вызов составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Госдуме предложили в пять раз повысить штраф за ложный вызов экстренных служб.

В нижнюю палату парламента был внесен законопроект, по которому за подобные действия предусматриваются санкции в размере до пяти тысяч рублей. Речь идет о повторном вызове скорой помощи, полиции, пожарных и других служб экстренного реагирования.

Как сообщили РИА Новости, за неоднократное совершение правонарушения предлагается установить повышенный штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Напомним, на сегодняшний день за ложный вызов спецслужб предусматривается штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей, причем как за первый, так и за последующие ложные вызовы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы предложил ввести в России студенческий капитал. В рамках инициативы предполагается, что студенты, получающие высшее образование, при поступлении смогут обзаводиться специальным банковским счетом, куда будет переводиться сумма в размере 500 тысяч рублей.