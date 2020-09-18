Депутат Госдумы предложил ввести в России студенческий капитал

Законопроект о выделении материальной помощи студентам за счет государства разработал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федор Тумусов.

В рамках инициативы предполагается, что студенты, получающие высшее образование, при поступлении смогут обзаводиться специальным банковским счетом, куда будет переводиться сумма в размере 500 тысяч рублей. Для студентов учреждений по получению среднего профессионального образования будет предоставляться выплата в размере 250 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА новости.

Отметим, что иметь право не студенческий капитал смогут лишь студенты очной формы обучения (бюджетной и платной) в случае, если образование получается впервые.

Тумусов заявил, что такая поддержка будет весьма кстати для выпускников, которые зачастую выходят из стен университетов не имея за душой ничего. Ожидается, что студенческий капитал можно будет использовать лишь после получения диплома. Потратить средства выпускники смогут на оплату проезда, аренду жилья или на открытие разного рода бизнеса.

В ближайшее время законопроект будет направлен в правительство для рассмотрения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что размер материнского капитала в России увеличится в 2021 году.