Размер материнского капитала в России увеличится в 2021 году

В следующем году маткапитал рассчитан на 1,2 миллиона родителей. Фото: unsplash

В следующем году маткапитал рассчитан на 1,2 миллиона родителей. Фото: unsplash

В России в следующем году обещают увеличить размер материнского капитала на 3,7 процента. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда, материнский капитал планируют поднять с января 2021 года. За первого ребенка семья сможет получить 483 882 рублей, а за второго — до 639 432 рублей. Если же родители не получили выплату на первого ребенка, то за второго можно будет на 155 550 рублей больше.

Отмечается, что в следующем году маткапитал рассчитан на 1,2 миллиона родителей. Предполагается, что на выплаты выделят 433,3 млрд рублей. Размер индексации составляет 3,7 процента.

На сегодняшний день за первого ребенка выплачивают 466 617 рублей, а за второго — 616 617 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала про выплаты на детей в сентябре 2020 года.